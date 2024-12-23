Суд лишил свободы мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Судья с приговором.

В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, проигнорировав боевую повестку. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый по вызову прибыл в ТЦК 15 мая 2024 года с целью получения временного удостоверения военнообязанного. На месте мужчине выдали направление на ВВК, которая на следующий день признала его годным к военной службе во время всеобщей мобилизации.

В этот же день, 16 мая, ему вручили боевую повестку с требованием явиться 18 мая в 05:30 в ТЦК для отправки в воинскую часть. Кроме того, мужчину предупредили об ответственности в случае уклонения от призыва.

Однако он не явился в указанное время и проигнорировал повестку без уважительных причин, чем прямо уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и сказал, что не явился в определенное время в ТЦК, поскольку боится умереть на войне.

Решение суда

Пирятинский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, что является нарушением статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Срок отбывания наказания считается с момента задержания.

Напомним, недавно мы писали, что в Винницкой области судили мужчину, которому дважды выдали боевую повестку. Однако он ни разу не явился в сборный пункт, за что суд лишил его свободы.

Также мы сообщали, что в Сумской области суд признал виновным мужчину, который тоже уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации За игнорирование повестки его лишили свободы на три года.