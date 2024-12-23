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Чоловік проігнорував дві бойові повістки — як покарав суд

23 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд покарав чоловіка, який двічі проігнорував бойові повістки
Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Вінницькій області судили чоловіка, який двічі отримав бойову повістку. Однак він жодного разу так і не з'явився до збірного пункту, за що його покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні 2024 року уродженець села Пелинівка Вінницької області отримав повістку про прибуття до збірного пункту. Документ було видано в Могилів-Подільському РТЦК та СП з метою призову по мобілізації до навчального центру. Однак чоловік не з'явився, хоча й був попереджений про кримінальну відповідальність. На початку серпня він знову отримав повістку з метою призову по мобілізації до військової частини. Однак вдруге проігнорував та не з'явився.

Під час судового засідання громадянин України частково визнав свою вину. Він розповів, що в липні 2024 року його викликали до ТЦК, де вручили повістку для проходження ВЛК. Потім після проходження військово-лікарської комісії йому вручили бойову повістку, згідно з якої чоловік мав прибути до збірного пункту вже на ранок наступного дня. Однак, він не був готовий так швидко йти служити, оскільки вважає, що в нього поганий стан здоров'я і служити не зможе. Вказане було зазначимо у висновку ВЛК, так як його визнали частково придатним.

Продовжуючи свою версію чоловік сказав, що через деякий час отримав ще одну повістку. З'явившись за викликом до РТЦК він запитав, що йому потрібно робити, на що отримав відповідь зачекати. Разом з обвинуваченим в той момент було дружина, яка сказала, що нікуди його не відпустить і трохи посидівши в приміщенні РТЦК, вони вийшли на вулицю, сказавши, що йдуть пити каву. Однак в приміщення районного територіального центру комплектування більше не повернулися.

Рішення суду

Чернівецькій районний суд Вінницької області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, а саме — ухиленню від призову на військову службу під час мобілізації. В якості покарання йому призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки. Тепер йому доведеться провести за ґратами понад три роки.

Також ми писали про те, що Лебединський районний суд Сумської області визнав винним чоловіка, який теж ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Він проігнорував повістку, за що його позбавили волі на три роки.

суд мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення

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