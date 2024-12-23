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Мужчина проигнорировал две боевые повестки — как наказал суд

23 декабря 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал мужчину, который дважды проигнорировал боевые повестки
Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Винницкой области судили мужчину, который дважды получил боевую повестку. Однако он ни разу так и не явился в пункт сбора, за что его наказали.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июле 2024 уроженец села Пелиновка Винницкой области получил повестку о прибытии в сборный пункт. Документ был выдан в Могилев-Подольском РТЦК и СП с целью призыва по мобилизации в учебный центр. Однако мужчина не явился, хотя и был предупрежден об уголовной ответственности. В начале августа он снова получил повестку с целью призыва по мобилизации в воинскую часть. Однако второй раз проигнорировал и не явился.

В ходе судебного заседания гражданин Украины частично признал свою вину. Он рассказал, что в июле 2024 его вызвали в ТЦК, где вручили повестку для прохождения ВЛК. Затем после прохождения военно-врачебной комиссии ему вручили боевую повестку, согласно которой мужчина должен был прибыть в сборный пункт уже к утру следующего дня. Однако он не был готов так быстро идти служить, поскольку считает, что у него плохое состояние здоровья и служить не сможет. Указанное было отмечено в заключении ВЛК, так как его сочли частично годным.

Продолжая свою версию, мужчина сказал, что через некоторое время получил еще одну повестку. Появившись по вызову в РТЦК, он спросил, что ему нужно делать, на что получил ответ подождать. Вместе с обвиняемым в тот момент была жена, сказавшая, что никуда его не отпустит и немного посидев в помещении РТЦК, они вышли на улицу, сказав, что идут пить кофе. Однако в помещение районного территориального центра комплектования больше не вернулись.

Решение суда

Черновицкий районный суд Винницкой области признал мужчину виновным в совершении преступления, а именно — уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. В качестве наказания ему назначили три года лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Днепропетровской области судили мужчину, который был ограниченно пригодным к военной службе и отказался от боевой повестки. Теперь ему придется провести в тюрьме более трех лет.

Также мы писали о том, что Лебединский районный суд Сумской области признал виновным мужчину, который тоже уклонялся от призыва на военную службу во время мобилизации. Он проигнорировал повестку, за что его лишили свободы на три года.

суд мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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