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Судили женщину, которая сбила полицейского, спасая мужа от ТЦК

23 декабря 2024 21:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Женщина наехала на правоохранителя, спасая мужчину от ТЦК
Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Хмельницком женщина нанесла легкие телесные повреждения работнику правоохранительных органов. Суд отправил нарушительницу под ночной домашний арест и заставили сдать паспорт для выезда за границу.

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в одном из дворов сотрудники ТЦК и правоохранитель остановили мужчину и попросили показать военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. В ответ он сказал, что все документы лежат в его припаркованном неподалеку автомобиле BMW.

После этого он отправился в сторону авто, сел на переднее пассажирское сиденье и закрылся изнутри. Последующие требования правоохранителей показать документы и выйти из автомобиля мужчина проигнорировал.

В это время к автомобилю подошла женщина, села на водительское сиденье, закрыв дверь транспортного средства. После этого она завела машину и начала ехать на впереди стоящего правоохранителя. В результате женщина бампером въехала в ногу полицейского. Как следствие, он получил легкие телесные повреждения. В тот же день обидчицу задержали и объявили о подозрении.

Женщине объявлено подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений правоохранителю. За такое правонарушение можно попасть за решетку на пять лет.

Что решил суд

Вместе с ночным домашним арестом суд наложил ряд ограничений на подозреваемую. В частности, ей запрещено отлучаться из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда. Также он должен сдать на хранение соответствующему органу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Также женщина должна сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства.

Напомним, в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации — проигнорировал боевую повестку. За это суд его наказал.

В Винницкой области судили мужчину, который дважды получил боевую повестку. Правда, он ни разу так и не явился в сборный пункт, за что его наказали.

полиция Хмельницкий мобилизация уклонисты судебные решения

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