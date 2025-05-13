Ратифікація угоди про надра — нардеп пояснив, що буде далі

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт ратифікації угоди зі США про корисні копалини. Однак попри ратифікацію угоди щодо надр, повноцінний запуск нового інвестфонду неможливий без змін до Бюджетного кодексу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE.

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"Ратифікація, як і угода, не є технічним документом, тому складається з 10 сторінок. Вся сварка і критика в тому числі в опозиції — це критика не партнерства, а, тому що всі депутати, крім мене, голосували за те, що вони в очі не бачили", — сказав Железняк.

За його словами, далі буде відбуватися наступне: збереться бюджетний комітет і підтримає пропозицію уряду про зміну Бюджетного кодексу щодо наповнення цього фонду.

Він додав, що приблизно через три години парламент підтримає Бюджетний кодекс, але в першому читанні.

"Далі процес затягнеться ще як мінімум до кінця травня, може, навіть перейде на червень", — зауважив нардеп.

Раніше народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що існують два "секретні" додатки до угоди про корисні копалини зі США.

Крім того, угода не передбачає прямих безпекових гарантій для України.

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