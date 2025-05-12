Угода про копалини зі США — у документі не передбачено безпекових гарантій для України

Видобуток корисних копалин. Ілюстративне фото: Reuters

Угода між Україною та США щодо використання надр не передбачає прямих безпекових гарантій для України. Проте у документі є важлива економічна складова.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі "Ранок.LIVE" у понеділок, 12 травня.

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За словами Никорак, в документі немає формулювань, які б вказували на те, що угода є довгостроковим гарантом безпеки для України. Водночас депутатка наголосила на важливості економічної складової документа.

"Безпекові гарантії в цій угоді, на жаль, не передбачені. Але якщо ми говоримо про реалізацію угоди і використання коштів на відновлення України, то це, певною мірою, і є економічними гарантіями", — зазначила депутатка.

Вона додала, що участь США в інвестиційному фонді дозволить спрямовувати частину американських коштів не лише на відновлення, а й на оборону.

"50% коштів, які надходитимуть від США до майбутнього фонду, будуть також розповсюджуватись і на зброю, яка буде надаватись для того, аби ми могли себе захищати", — підсумувала Никорак.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоди про співпрацю з США у сфері розробки та видобутку рідкісноземельних копалин. Угода між Києвом та Вашингтоном буде діяти в межах міжнародно визнаних кордонів України.

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