Соглашение об ископаемых с США — в документе не предусмотрено гарантий безопасности для Украины

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters

Соглашение между Украиной и США по использованию недр не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины. Однако в документе есть важная экономическая составляющая.

Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 12 мая.

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По словам Никорак, в документе нет формулировок, которые бы указывали на то, что соглашение является долгосрочным гарантом безопасности для Украины. В то же время, депутат подчеркнула важность экономической составляющей документа.

"Гарантии безопасности в этом соглашении, к сожалению, не предусмотрены. Но если мы говорим о реализации соглашения и использовании средств на восстановление Украины, то это, в определенной степени, и является экономическими гарантиями", — отметила депутат.

Она добавила, что участие США в инвестиционном фонде позволит направлять часть американских средств не только на восстановление, но и на оборону.

"50% средств, которые будут поступать от США в будущий фонд, будут также распространяться и на оружие, которое будет предоставляться для того, чтобы мы могли себя защищать", — подытожила Никорак.

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о сотрудничестве с США в сфере разработки и добычи редкоземельных ископаемых. Соглашение между Киевом и Вашингтоном будет действовать в пределах международно признанных границ Украины.

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