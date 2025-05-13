Ратификация соглашения о недрах - нардеп объяснил, что будет дальше

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Однако несмотря на ратификацию соглашения по недрам, полноценный запуск нового инвестфонда невозможен без изменений в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE.

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"Ратификация как и соглашение не является техническим документом, поэтому состоит из 10 страниц. Вся ссора и критика, в том числе в оппозиции, — это критика не партнерства, а потому что все депутаты, кроме меня, голосовали за то, что они в глаза не видели", — сказал Железняк.

По его словам, дальше будет происходить следующее: соберется бюджетный комитет и поддержит предложение правительства об изменении Бюджетного кодекса относительно наполнения этого фонда.

Он добавил, что примерно через три часа парламент поддержит Бюджетный кодекс, но в первом чтении.

"Далее процесс затянется еще как минимум до конца мая, может, даже перейдет на июнь", — отметил нардеп.

Ранее народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE рассказала, что существуют два "секретных" приложения к соглашению о полезных ископаемых с США.

Кроме того, соглашение не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины.

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