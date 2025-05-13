Ратификация соглашения о недрах - нардеп объяснил, что будет дальше

Железняк раскрыл, что мешает созданию инвестиционного фонда с США
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Однако несмотря на ратификацию соглашения по недрам, полноценный запуск нового инвестфонда невозможен без изменений в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE.
Соглашение об ископаемых
"Ратификация как и соглашение не является техническим документом, поэтому состоит из 10 страниц. Вся ссора и критика, в том числе в оппозиции, — это критика не партнерства, а потому что все депутаты, кроме меня, голосовали за то, что они в глаза не видели", — сказал Железняк.
По его словам, дальше будет происходить следующее: соберется бюджетный комитет и поддержит предложение правительства об изменении Бюджетного кодекса относительно наполнения этого фонда.
Он добавил, что примерно через три часа парламент поддержит Бюджетный кодекс, но в первом чтении.
"Далее процесс затянется еще как минимум до конца мая, может, даже перейдет на июнь", — отметил нардеп.
Ранее народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE рассказала, что существуют два "секретных" приложения к соглашению о полезных ископаемых с США.
Кроме того, соглашение не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины.
Читайте Новини.LIVE!