Нардепка заявила про два "секретні" додатки в угоді зі США

Народна депутатка Ірина Никорак. Фото: Facebook/Ірина Никорак

Народна депутатка Ірина Никорак розповіла, що існують два "секретних" додатки до угоди про корисні копалини зі США. За її словами, їх ніхто не бачив.

Про це Никорак сказала в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Никорак, на жаль, інформації, коли покажуть ці документи — немає. Вона зазначила, що цих додатків ніхто не бачив, навіть представники монобільшості зі "Слуги народу" та голови комітетів, які затверджували текст.

"Але під час допрацювання закону про ратифікацію угоду в тексті чітко написано, що парламент погоджується на цю угоду на 12 сторінках, як рамкову, стратегічно важливу угоду зі США і не розповсюджується на ті два додатки — там понад 90 сторінок", — сказала вона.

Нардепка додала, що таким чином Рада погодилася з тим, що ратифіковує лише той текст, який бачила. Все інше — буде підписуватися і погоджуватися на рівні урядів України та США.

Нагадаємо, Никорак пояснила, чи передбачає угода зі США прямі безпекові гарантії для України.

Після того, як парламент ратифікував угоду, президенти України та США провели розмову. Згодом український лідер Володимир Зеленський повідомив подробиці.

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