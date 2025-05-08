Зеленський обговорив з Трампом припинення вогню, переговори і ратифікацію угоди про надра

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Сторони говорили про припинення вогню, переговори та ратифікацію угоди про надра.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави розповів, що мав гарну розмову з Трампом. Обидва привітали "наші" народи з днем перемоги у Європі — перемоги над нацизмом.

"Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці", — додав президент України.

Крім того, мова йшла про досягнення миру в Україні і кроки, які можуть бути зроблені. Зокрема, Трамп поцікавився ситуацією на полі бою і Зеленський коротко його поінформував. Також президент наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню на 30 діб, а також до переговорів у будь-якому форматі. Однак для цього має бути крок і від Росії.

"Повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", — наголосив глава держави.

Також Зеленський поінформував, що Трамп підтвердив своє бажання завершити війну, і "готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню". Резюмуючи президент додав, що сторони погодили подальші контакти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент України Володимир Зеленський проводить ввечері телефону розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Також ми писали, що Трамп під час прес-конференції в Овальному кабінеті анонсував цю розмову.