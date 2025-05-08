Зеленський веде телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський увечері в четвер, 8 травня, проводить розмову з президентом США Дональдом Трампом. Наразі невідомо, про що саме вони говорять.

Про розмову повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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За словами Никифорова, подробиці телефонної розмови українського та американського лідерів будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду зі США про видобуток корисних копалин. У ній закладені умови рівноправного партнерства між США та Україною.

Також документ є важливим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови. Він передбачений для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів.

А Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті анонсував розмову із Зеленським.