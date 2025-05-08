Зеленський веде телефонну розмову з Трампом

Зеленський розмовляє телефоном із Трампом
Президент України Володимир Зеленський увечері в четвер, 8 травня, проводить розмову з президентом США Дональдом Трампом. Наразі невідомо, про що саме вони говорять.
Про розмову повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Розмова Зеленського та Трампа
За словами Никифорова, подробиці телефонної розмови українського та американського лідерів будуть оприлюднені згодом.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду зі США про видобуток корисних копалин. У ній закладені умови рівноправного партнерства між США та Україною.
Також документ є важливим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови. Він передбачений для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів.
А Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті анонсував розмову із Зеленським.
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