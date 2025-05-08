Зеленский ведет телефонный разговор с Трампом

Зеленский разговаривает по телефону с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 8 мая, проводит разговор с президентом США Дональдом Трампом. Пока неизвестно, о чем именно они говорят.
О разговоре сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Разговор Зеленского и Трампа
По словам Никифорова, подробности телефонного разговора украинского и американского лидеров будут обнародованы позже.
Напомним, сегодня Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. В нем заложены условия равноправного партнерства между США и Украиной.
Также документ является важным шагом к созданию Совместного инвестиционного фонда восстановления. Он предусмотрен для развития добывающей промышленности и расширения доступа к стратегически важным минералам.
А Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете анонсировал разговор с Зеленским.
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