Зеленский обсудил с Трампом прекращение огня, переговоры и ратификацию соглашения о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны говорили о прекращении огня, переговорах и ратификации соглашения о недрах.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства рассказал, что имел хороший разговор с Трампом. Оба поздравили "наши" народы с днем победы в Европе - победы над нацизмом.

"Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества", — добавил президент Украины.

Кроме того, речь шла о достижении мира в Украине и шагах, которые могут быть сделаны. В частности, Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя и Зеленский коротко его проинформировал. Также президент подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня на 30 суток, а также к переговорам в любом формате. Однако для этого должен быть шаг и от России.

"Сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский сообщил, что Трамп подтвердил свое желание завершить войну, и "готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня". Резюмируя президент добавил, что стороны согласовали дальнейшие контакты.

Напомним, недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит вечером телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.