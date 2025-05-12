Нардеп заявила о двух "секретных" приложениях в соглашении с США

Народный депутат Ирина Никорак. Фото: Facebook/Ирина Никорак

Народный депутат Ирина Никорак рассказала, что существуют два "секретных" приложения к соглашению о полезных ископаемых с США. По ее словам, их никто не видел.

Об этом Никорак сказала в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Никорак, к сожалению, информации, когда покажут эти документы — нет. Она отметила, что этих приложений никто не видел, даже представители монобольшинства из "Слуги народа" и главы комитетов, которые утверждали текст.

"Но во время доработки закона о ратификации соглашения в тексте четко написано, что парламент соглашается на это соглашение на 12 страницах, как рамочное, стратегически важное соглашение с США и не распространяется на те два приложения — там более 90 страниц", — сказала она.

Нардеп добавила, что таким образом Рада согласилась с тем, что ратифицирует только тот текст, который видела. Все остальное — будет подписываться и согласовываться на уровне правительств Украины и США.

Напомним, Никорак объяснила, предусматривает ли соглашение с США прямые гарантии безопасности для Украины.

После того как парламент ратифицировал соглашение, президенты Украины и США провели разговор. Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил подробности.

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