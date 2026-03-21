Землю накрила магнітна буря: сильний шторм та спалах на Сонці

Люди на вулиці.

На Землі у суботу, 21 березня, очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може вплинути на здоровʼя метеозалежних людей та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітна буря 21 березня

Магнітна буря G2 може бути причиною відключення радіозвʼязку, збоїв у роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин.

Метеозалежним сьогодні варто приділити особливу увагу своєму здоровʼю.

Прогноз магнітних бур.

Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці стався один спалах класу B, який практично не впливає на Землю.

Геомагнітне поле буде від активного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 21 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 9

Як вберегтися від впливу магнітних бур:

намагайтеся лягати раніше та добре висипатися, оскільки недосип підсилює реакцію організму на зміни магнітного поля;

пийте достатньо води, уникайте важкої та жирної їжі, кави та алкоголю;

медитація, дихальні вправи або короткі прогулянки на свіжому повітрі допомагають стабілізувати нервову систему;

під час бур намагайтеся не перевантажувати себе інтенсивним спортом або важкою роботою;

людям із гіпертонією або проблемами серця слід мати під рукою необхідні ліки і стежити за показниками;

зменште користування електроприладами та екранними гаджетами, особливо перед сном.

За попередніми прогнозами, 22 березня геомагнітний фон буде стабільним. Водночас потужна магнітна буря розпочалася ще 19 березня.

