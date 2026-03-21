Видео

Землю накрыла магнитная буря: сильный шторм и вспышка на Солнце

Землю накрыла магнитная буря: сильный шторм и вспышка на Солнце

Дата публикации 21 марта 2026 11:34
Землю накрыла магнитная буря: сильный шторм и вспышка на Солнце
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

На Земле в субботу, 21 марта, ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитная буря 21 марта

Магнитная буря G2 может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Метеозависимым сегодня стоит уделить особое внимание своему здоровью.

Магнітні бурі 21 березня
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошла одна вспышка класса B, которая практически не влияет на Землю.

Геомагнитное поле будет от активного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 21 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 9

Как уберечься от воздействия магнитных бурь:

  • старайтесь ложиться пораньше и хорошо высыпаться, поскольку недосып усиливает реакцию организма на изменения магнитного поля;
  • пейте достаточно воды, избегайте тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;
  • медитация, дыхательные упражнения или короткие прогулки на свежем воздухе помогают стабилизировать нервную систему;
  • во время бурь старайтесь не перегружать себя интенсивным спортом или тяжелой работой;
  • людям с гипертонией или проблемами сердца следует иметь под рукой необходимые лекарства и следить за показателями;
  • уменьшите пользование электроприборами и экранными гаджетами, особенно перед сном.

По предварительным прогнозам, 22 марта геомагнитный фон будет стабильным. В то же время мощная магнитная буря началась еще 19 марта.

космос Солнце магнитные бури плохое самочувствие Земля
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
