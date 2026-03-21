Антициклон принесет Украине сухую погоду на выходные 21-22 марта

Антициклон принесет Украине сухую погоду на выходные 21-22 марта

Дата публикации 21 марта 2026 08:25
Солнечная весенняя погода. Фото: Новости.LIVE

В течение выходных в субботу и воскресенье 21-22 марта на большей части территории Украины сохранится антициклональный тип погоды. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, но будет переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер и преимущественно плюсовые показатели температуры воздуха. Лишь местами на западе и на крайнем юге время от времени возможны небольшой дождь и морось, а в Карпатах — мокрый снег.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича Meteoprog.

В субботу, 21 марта, самая спокойная ситуация будет в северных, центральных, южных и восточных областях. Там будет преобладать облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

На севере ночью ожидается -1...+4 °C, днем потеплеет в среднем на +4...+9 °C. В центральной части ночная температура составит +1...+6 °C, дневная - +7...+12 °C. На востоке ночью прогнозируют +1...+6 °C, днем +6...+11 °C. В южных областях и в Крыму ночью будет +2...+7 °C, а днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

Погода в Україні 21 березня прогноз
Температурная карта Украины на субботу 21 марта. Фото: скриншот

В западных областях страны прогнозируют облачность с прояснениями, а местами — небольшой дождь. В Карпатском регионе осадки могут переходить в мокрый снег, также не исключают слабый туман. Ночью на западе температура будет колебаться в пределах -2...+3 °C, днем - +7...+12 °C, тогда как в Карпатах и ночью, и днем ожидают 0...+5 °C.

Погода в Украхне в воскресенье 22 марта — подробный прогноз

В воскресенье, 22 марта, антициклон еще больше усилит влияние на большинство регионов. На западе страны будет сухая погода без осадков, хотя в Карпатах местами снова возможен небольшой мокрый снег. Ночью в западных областях будет -3...+2 °C, днем +7...+12 °C, в горах - 0...+5 °C.

На севере в последний день выходных сохранится переменная облачность без осадков. Температура ночью будет опускаться до -3...+2 °C, а днем подниматься до +4...+9 °C. В центральных областях ночью прогнозируют -1...+4 °C, днем +7...+12 °C. Восток также проведет воскресенье без осадков: в темное время суток там ожидается -1...+4 °C, в дневное - +7...+12 °C.

Карта погоди
Температурные показатели по Украине 22 марта. Фото: скриншот

Наибольшая вероятность осадков 22 марта сохранится на юге и в Крыму. Там, несмотря на облачную погоду с прояснениями, временами будет проходить небольшой дождь. Температура ночью составит +2...+7 °C, днем +7...+12 °C.

Ветер в течение обоих дней будет преобладать северо-восточного направления. В субботу в большинстве регионов его скорость составит 5-12 м/с, но на юге и востоке он будет сильнее - 9-14 м/с. В воскресенье ветер несколько ослабеет: в большинстве областей прогнозируют 5-12 м/с.

На следующей неделе, в ночь на 29 марта в Украине переведут время с зимнего на летнее. Читайте советы, как легче перенести смену времени и почему в стране до сих пор меняют время на зимнее и летнее.

Отдельно специалисты предупреждали о сильной магнитной буре, которая накроет Землю на несколько суток. Уже известна дата, когда геомагнитные колебания ослабнут.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
