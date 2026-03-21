Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Антициклон принесе Україні суху погоду на вихідні 21-22 березня

Антициклон принесе Україні суху погоду на вихідні 21-22 березня

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 08:25
Сонячна весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Упродовж вихідних у суботу та неділю 21-22 березня на більшій частині території України збережеться антициклональний тип погоди. Істотних опадів синоптики не прогнозують, але буде мінлива хмарність, помірний північно-східний вітер і переважно плюсові показники температури повітря. Лише місцями на заході та на крайньому півдні час від часу можливі невеликий дощ і мряка, а в Карпатах — мокрий сніг.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича Meteoprog.

У суботу, 21 березня, найспокійнішою ситуація буде в північних, центральних, південних і східних областях. Там переважатиме хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

На півночі вночі очікується -1...+4 °C, удень  потепліє в середньому на +4...+9 °C. У центральній частині нічна температура становитиме +1...+6 °C, денна — +7...+12 °C. На сході вночі прогнозують +1...+6 °C, удень +6...+11 °C. У південних областях та в Криму вночі буде +2...+7 °C, а вдень повітря прогріється до +8...+13 °C.

Погода в Україні 21 березня прогноз
Температурна карта України на суботу 21 березня. Фото: скриншот

У західних областях країни прогнозують хмарність із проясненнями, а подекуди — невеликий дощ. У Карпатському регіоні опади можуть переходити в мокрий сніг, також не виключають слабкий туман. Уночі на заході температура коливатиметься в межах -2...+3 °C, удень — +7...+12 °C, тоді як у Карпатах і вночі, і вдень очікують 0...+5 °C.

Погода в Украхні у неділю 22 березня — детальний прогноз

У неділю, 22 березня, антициклон ще більше посилить вплив на більшість регіонів. На заході країни буде суха погода без опадів, хоча в Карпатах місцями знову можливий невеликий мокрий сніг. Уночі в західних областях буде -3...+2 °C, удень +7...+12 °C, у горах — 0...+5 °C.

На півночі в останній день вихідних збережеться мінлива хмарність без опадів. Температура вночі опускатиметься до -3...+2 °C, а вдень підніматиметься до +4...+9 °C. У центральних областях вночі прогнозують -1...+4 °C, удень +7...+12 °C. Схід також проведе неділю без опадів: у темну пору доби там очікується -1...+4 °C, у денну — +7...+12 °C.

Карта погоди
Температурні показники по Україні 22 березня. Фото: скриншот

Найбільша ймовірність опадів 22 березня збережеться на півдні та в Криму. Там, попри хмарну погоду з проясненнями, часом проходитиме невеликий дощ. Температура вночі становитиме +2...+7 °C, удень +7...+12 °C.

Вітер упродовж обох днів переважатиме північно-східного напрямку. У суботу в більшості регіонів його швидкість становитиме 5-12 м/с, але на півдні та сході він буде сильнішим — 9-14 м/с. У неділю вітер дещо послабшає: у більшості областей прогнозують 5-12 м/с.

Наступного тижня, у ніч на 29 березня в Україні переведуть час із зимового на літній. Читайте поради, як легше перенести зміну часу та чому в країні досі змінюють час на зимовий та літній.

Окремо фахівці попереджали про сильну магнітну бурю, яка накриє Землю на кілька діб. Уже відома дата, коли геомагнітні коливання послабнуть.

погода прогнози прогноз погоди погода в Україні березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації