Антициклон принесе Україні суху погоду на вихідні 21-22 березня

Сонячна весняна погода.

Упродовж вихідних у суботу та неділю 21-22 березня на більшій частині території України збережеться антициклональний тип погоди. Істотних опадів синоптики не прогнозують, але буде мінлива хмарність, помірний північно-східний вітер і переважно плюсові показники температури повітря. Лише місцями на заході та на крайньому півдні час від часу можливі невеликий дощ і мряка, а в Карпатах — мокрий сніг.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 21 березня

У суботу, 21 березня, найспокійнішою ситуація буде в північних, центральних, південних і східних областях. Там переважатиме хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

На півночі вночі очікується -1...+4 °C, удень потепліє в середньому на +4...+9 °C. У центральній частині нічна температура становитиме +1...+6 °C, денна — +7...+12 °C. На сході вночі прогнозують +1...+6 °C, удень +6...+11 °C. У південних областях та в Криму вночі буде +2...+7 °C, а вдень повітря прогріється до +8...+13 °C.

Температурна карта України на суботу 21 березня.

У західних областях країни прогнозують хмарність із проясненнями, а подекуди — невеликий дощ. У Карпатському регіоні опади можуть переходити в мокрий сніг, також не виключають слабкий туман. Уночі на заході температура коливатиметься в межах -2...+3 °C, удень — +7...+12 °C, тоді як у Карпатах і вночі, і вдень очікують 0...+5 °C.

Погода в Украхні у неділю 22 березня — детальний прогноз

У неділю, 22 березня, антициклон ще більше посилить вплив на більшість регіонів. На заході країни буде суха погода без опадів, хоча в Карпатах місцями знову можливий невеликий мокрий сніг. Уночі в західних областях буде -3...+2 °C, удень +7...+12 °C, у горах — 0...+5 °C.

На півночі в останній день вихідних збережеться мінлива хмарність без опадів. Температура вночі опускатиметься до -3...+2 °C, а вдень підніматиметься до +4...+9 °C. У центральних областях вночі прогнозують -1...+4 °C, удень +7...+12 °C. Схід також проведе неділю без опадів: у темну пору доби там очікується -1...+4 °C, у денну — +7...+12 °C.

Температурні показники по Україні 22 березня.

Найбільша ймовірність опадів 22 березня збережеться на півдні та в Криму. Там, попри хмарну погоду з проясненнями, часом проходитиме невеликий дощ. Температура вночі становитиме +2...+7 °C, удень +7...+12 °C.

Вітер упродовж обох днів переважатиме північно-східного напрямку. У суботу в більшості регіонів його швидкість становитиме 5-12 м/с, але на півдні та сході він буде сильнішим — 9-14 м/с. У неділю вітер дещо послабшає: у більшості областей прогнозують 5-12 м/с.

