Погода сьогодні, 21 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Прогноз погоди на суботу, 21 березня, повідомили синоптики. В цей будет буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Невеликий дощ пройшов вночі лище у західних областях, а вдень очікується у південних.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

Сьогодні вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +2...-3 °С, на півдні +1...+6 °С. Вдень в Україні буде +8...+13 °С. В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме -3...+2 °С.

У Київській області та Києві протягом дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становила +2...-3 °С, вдень +8...+13 °С.

У Києві тим часом вночі близько 0 °С, вдень +10...+12 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що синоптики прогнозують незначне похолодання в Україні наприкінці цього тижня 16-22 березня, а наступного навіть з'являться опади. Окрім того, метеорологи назвали аномально теплий день як для першого місяця весни.

Також варто зауважити, що наприкінці березня українці перейдуть на літній час. У ніч проти 29 березня годинник треба буде перевести на годину вперед, у зв'язку з чим ніч буде коротшою.