Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гідрометцентр попередив, де сьогодні будуть дощі

Гідрометцентр попередив, де сьогодні будуть дощі

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 05:35
Погода сьогодні, 21 березня, в Україні — Укргідрометцентр
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 21 березня, повідомили синоптики. В цей будет буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Невеликий дощ пройшов вночі лище у західних областях, а вдень очікується у південних.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

Погода в Україні на 21 березня від Гідрометцентру

Мапа з прогнозом погоди в Україні на сьогодні 21 березня 2026 року
Мапа погоди в Україні на 21 березня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +2...-3 °С, на півдні +1...+6 °С. Вдень в Україні буде +8...+13 °С. В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме -3...+2 °С.

Карта з прогнозом температури повітря в Україні на 14:00 у суботу, 21 березня, 2026 року
Мапа температури повітря в Україні на 21 березня. Фото: Meteopost

У Київській області та Києві протягом дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становила +2...-3 °С, вдень +8...+13 °С.

У Києві тим часом вночі близько 0 °С, вдень +10...+12 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що синоптики прогнозують незначне похолодання в Україні наприкінці цього тижня 16-22 березня, а наступного навіть з'являться опади. Окрім того, метеорологи назвали аномально теплий день як для першого місяця весни.

Також варто зауважити, що наприкінці березня українці перейдуть на літній час. У ніч проти 29 березня годинник треба буде перевести на годину вперед, у зв'язку з чим ніч буде коротшою.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації