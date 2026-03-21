Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гидрометцентр предупредил, где сегодня будут дожди

Гидрометцентр предупредил, где сегодня будут дожди

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 05:35
Погода сегодня, 21 марта, в Украине - Укргидрометцентр
Женщина с зонтиком. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 21 марта, сообщили синоптики. В этот будет облачно с прояснениями, но без осадков. Небольшой дождь прошел ночью только в западных областях, а днем ожидается в южных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Погода в Украине на 21 марта от Гидрометцентра

Мапа з прогнозом погоди в Україні на сьогодні 21 березня 2026 року
Карта погоды в Украине на 21 марта. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +2...-3 °С, на юге +1...+6 °С. Днем в Украине будет +8...+13 °С. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью и днем составит -3...+2 °С.

Карта з прогнозом температури повітря в Україні на 14:00 у суботу, 21 березня, 2026 року
Карта температуры воздуха в Украине на 21 марта. Фото: Meteopost

В Киевской области и Киеве в течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью составила +2...-3 °С, днем +8...+13 °С.

В Киеве тем временем ночью около 0 °С, днем +10...+12 °С.

Напомним, недавно мы писали, что синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине в конце этой недели 16-22 марта, а на следующей даже появятся осадки. Кроме того, метеорологи назвали аномально теплый день как для первого месяца весны.

Также стоит заметить, что в конце марта украинцы перейдут на летнее время. В ночь на 29 марта часы надо будет перевести на час вперед, в связи с чем ночь будет короче.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации