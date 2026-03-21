Погода сегодня, 21 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Женщина с зонтиком. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 21 марта, сообщили синоптики. В этот будет облачно с прояснениями, но без осадков. Небольшой дождь прошел ночью только в западных областях, а днем ожидается в южных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Карта погоды в Украине на 21 марта. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +2...-3 °С, на юге +1...+6 °С. Днем в Украине будет +8...+13 °С. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью и днем составит -3...+2 °С.

Карта температуры воздуха в Украине на 21 марта. Фото: Meteopost

В Киевской области и Киеве в течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью составила +2...-3 °С, днем +8...+13 °С.

В Киеве тем временем ночью около 0 °С, днем +10...+12 °С.

Напомним, недавно мы писали, что синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине в конце этой недели 16-22 марта, а на следующей даже появятся осадки. Кроме того, метеорологи назвали аномально теплый день как для первого месяца весны.

Также стоит заметить, что в конце марта украинцы перейдут на летнее время. В ночь на 29 марта часы надо будет перевести на час вперед, в связи с чем ночь будет короче.