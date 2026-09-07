Магнітні бурі 7 вересня: точний прогноз Сонця на сьогодні

Землю накриє сильна магнітна буря: відомі точні дати цього тижня
Початок тижня пройде без сильних магнітних бур. У понеділок, 7 вересня, фахівці не прогнозують суттєвих магнітних бур. На Сонці фіксують помірну активність, а нещодавні спалахи класів В та С виявилися занадто слабкими, щоб відчутно вплинути на нашу планету. Проте, геомагнітна обстановка різко зміниться вже за добу.
Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Магнітні бурі в Україні 7 вересня
За останню добу рівень сонячної активності залишався помірним, тож суттєвих магнітних бур сьогодні не передбачається. Впродовж минулих 24 годин прилади зафіксували на поверхні нашого світила чотири вибухи. З них один належав до класу В, а ще три класифікували як спалахи С-класу. Дослідники запевняють, що подібні космічні явища практично не здатні вплинути на Землю.
Наразі зберігається тільки невелика ймовірність того, що протягом дня можуть відбутися інтенсивніші спалахи класу М.
Сонячна активність на 7 вересня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 16
Разом з тим синоптики прогнозують, що у вівторок, 8 вересня, та середу, 9 вересня, буде сплеск активності Сонця, який може призвести до помірних магнітних бур.
Посилення магнітних бур буде відчутне у проміжку з 9 ранку до 16:00 у вівторок, 8 вересня. А в середу — з 06:00 до 09:00.
Новини.LIVE повідомляли, що перший місяць осені обіцяє бути спокійним для метеозалежних. Впродовж місяця не очікуються потужні магнітні бурі. Але деякі припадуть на період 9-12 вересня.
У понеділок, 7 веренся, в Україні прогнозують локальні короткочасні опади у східних областях, тоді як у решті регіонів буде сухо. Вдень повітря прогріється до приємних літніх +25...+27 °С.
Загалом погода в Україні з 7 до 13 вересня тішитиме майже літнім теплом, а місцями навіть спекою. Затяжних опадів наразі не передбачається.