Магнітні бурі 7 вересня: точний прогноз Сонця на сьогодні

Замір артеріального тиску. Фото: Freepik

Початок тижня пройде без сильних магнітних бур. У понеділок, 7 вересня, фахівці не прогнозують суттєвих магнітних бур. На Сонці фіксують помірну активність, а нещодавні спалахи класів В та С виявилися занадто слабкими, щоб відчутно вплинути на нашу планету. Проте, геомагнітна обстановка різко зміниться вже за добу.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі в Україні 7 вересня

За останню добу рівень сонячної активності залишався помірним, тож суттєвих магнітних бур сьогодні не передбачається. Впродовж минулих 24 годин прилади зафіксували на поверхні нашого світила чотири вибухи. З них один належав до класу В, а ще три класифікували як спалахи С-класу. Дослідники запевняють, що подібні космічні явища практично не здатні вплинути на Землю.

Наразі зберігається тільки невелика ймовірність того, що протягом дня можуть відбутися інтенсивніші спалахи класу М.

Сонячна активність на 7 вересня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 16

Разом з тим синоптики прогнозують, що у вівторок, 8 вересня, та середу, 9 вересня, буде сплеск активності Сонця, який може призвести до помірних магнітних бур.

Прогноз магнітних бур з 7 до 10 вересня. Фото: Солар Метео

Посилення магнітних бур буде відчутне у проміжку з 9 ранку до 16:00 у вівторок, 8 вересня. А в середу — з 06:00 до 09:00.

Новини.LIVE повідомляли, що перший місяць осені обіцяє бути спокійним для метеозалежних. Впродовж місяця не очікуються потужні магнітні бурі. Але деякі припадуть на період 9-12 вересня.

У понеділок, 7 веренся, в Україні прогнозують локальні короткочасні опади у східних областях, тоді як у решті регіонів буде сухо. Вдень повітря прогріється до приємних літніх +25...+27 °С.

Загалом погода в Україні з 7 до 13 вересня тішитиме майже літнім теплом, а місцями навіть спекою. Затяжних опадів наразі не передбачається.