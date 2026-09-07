Погода сьогодні, 7 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Meteoprog

Люди в парку восени. Фото ілюстративне: doba.ua

Синоптики надали прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. Буде мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише на сході. На решті території обійдеться без опадів. Уночі очікується похолодання: місцями температура повітря знизиться до +6 °С. Удень потеплішає до +25...+27 °С.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр і Meteoprog передає Новини.LIVE.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Карта "Погода в Україні 7 вересня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Північно-західний вітер сягне 7–12 м/с, а вдень місцями на Лівобережжі вдень місцями пориви 15–18 м/с. Нічна температура становитиме +6...+11 °С, але на півдні буде більш тепло — +9...+14 °С. Удень стовпичики термометрів піднімуться до +20...+25 °С.

Прогноз від Meteoprog

Очікується переважно суха і сонячна погода. На сході місцями пройдуть невеликі дощі, а на Лівобережжі вдень посилиться північно-західний вітер. Температура буде помірно теплою. Обійдеться без повернення сильної спеки. Найбільш теплою частиною України цієї доби стане південь. Там очікується до +23...+27 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Copernicus Climate Change Service (C3S) повідомляв, що у вересні поточного року в Україні очікується тепла погода. Середня температура може бути на +1,5...+2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

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Також Новини.LIVE з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації писав, що восени в Україні очікується нестабільна погода з різкими змінами температури. Синоптики прогнозують чергування теплих і сухих періодів із похолоданнями. Не обійдеться без небезпечних метеорологічних явищ.