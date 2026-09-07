Погода сегодня, 7 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Meteoprog

Люди в парке осенью. Фото иллюстративное: doba.ua

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. Будет переменная облачность. Небольшой дождь возможен только на востоке. На остальной территории обойдется без осадков. Ночью ожидается похолодание: местами температура воздуха снизится до +6 °С. Днем потеплеет до +25...+27 °С.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog сообщает Новини.LIVE.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Карта "Погода в Украине 7 сентября 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с, а днем местами на Левобережье порывы ветра составят 15–18 м/с. Ночная температура составит +6...+11 °С, но на юге будет теплее — +9...+14 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 °С.

Прогноз от Meteoprog

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. На востоке местами пройдут небольшие дожди, а на Левобережье днем усилится северо-западный ветер. Температура будет умеренно теплой. Сильной жары не будет. Самой теплой частью Украины в эти сутки станет юг. Там ожидается до +23...+27 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Copernicus Climate Change Service (C3S) сообщал, что в сентябре текущего года в Украине ожидается теплая погода. Средняя температура может быть на +1,5...+2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации писал, что осенью в Украине ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температуры. Синоптики прогнозируют чередование теплых и сухих периодов с похолоданиями. Не обойдется и без опасных метеорологических явлений.