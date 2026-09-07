Магнитные бури 7 сентября: точный прогноз Солнца на сегодня

Измерение артериального давления. Фото: Freepik

Начало недели пройдет без сильных магнитных бурь. В понедельник, 7 сентября, специалисты не прогнозируют значительных магнитных бурь. На Солнце фиксируется умеренная активность, а недавние вспышки классов В и С оказались слишком слабыми, чтобы ощутимо повлиять на нашу планету. Однако геомагнитная обстановка резко изменится уже через сутки.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури в Украине 7 сентября

За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным, поэтому существенных магнитных бурь сегодня не предвидится. В течение прошедших 24 часов приборы зафиксировали на поверхности нашего светила четыре вспышки. Из них один относился к классу В, а ещё три классифицировали как вспышки С-класса. Исследователи уверяют, что подобные космические явления практически не способны повлиять на Землю.

В настоящее время сохраняется лишь небольшая вероятность того, что в течение дня могут произойти более интенсивные вспышки класса М.

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Солнечная активность на 7 сентября:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%

Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 16

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что во вторник, 8 сентября, и среду, 9 сентября, ожидается всплеск солнечной активности, который может привести к умеренным магнитным бурям.

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Прогноз магнитных бурь с 7 по 10 сентября. Фото: Солар Метео

Усиление магнитных бурь будет ощутимо в промежутке с 9 утра до 16:00 во вторник, 8 сентября. А в среду — с 06:00 до 09:00.

Новини.LIVE сообщали, что первый месяц осени обещает быть спокойным для метеозависимых. В течение месяца не ожидаются сильные магнитные бури. Но некоторые из них придутся на период с 9 по 12 сентября.

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В понедельник, 7 сентября, в Украине прогнозируются локальные кратковременные осадки в восточных областях, тогда как в остальных регионах будет сухо. Днем воздух прогреется до приятных летних +25...+27 °С.

В целом погода в Украине с 7 по 13 сентября будет радовать почти летним теплом, а местами даже жарой. Затяжных осадков пока не предвидится.