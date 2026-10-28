Сонце знизило активність: прогноз магнітних бур на 28 жовтня

Перехожі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом 28 жовтня космічна погода буде спокійною, адже на Сонці фіксують лише незначні спалахи класів В та С, які не здатні викликати магнітні бурі. Метеозалежні люди можуть розслабитися щонайменше до вихідних, бо показник геомагнітної активності триматиметься в межах норми до різкого стрибка 31 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Megteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 28 жовтня

Фахівці прогнозують, що протягом усієї доби геомагнітне поле залишатиметься на спокійному, тихому рівні. За останні 24 години на поверхні нашої зорі зафіксовано лише слабкі явища.

Сталося десять спалахів класу В та чотири спалахи класу С. Експерти наголошують, що такі викиди енергії майже не відчуваються на Землі і проходять безслідно для планети. Водночас наразі зберігається невелика ймовірність формування нових сонячних спалахів С-класу.

Прогноз магнітних бур з 28 по 31 жовтня. Фото: Метеопост

За даними детального прогнозу Кр-індекса, який відображає рівень збуреності магнітного поля, найближчими днями ситуація залишатиметься стабільною.

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Сьогодні, 28 жовтня, показник коливатиметься від 0.7 до 1.7 бала. У четвер, 29 жовтня, індекс також не перевищить позначку 1.7.

П'ятниця, 30 жовтня, відзначиться незначним зростанням активності до 2.0-2.3 бала, що все ще є абсолютно безпечним рівнем.

Проте вже вночі у суботу, 31 жовтня, об 02:00 Кр-індекс різко підскочить до 4.0, що призведе до легкого магнітного збурення.

Як впливає магнітна буря на людей

Середні та сильні магнітні бурі здатні суттєво погіршувати самопочуття метеозалежних людей. Найпоширенішими симптомами під час пікових геомагнітних коливань є різкі перепади артеріального тиску, порушення серцевого ритму, запаморочення та сильні мігрені.

Часто люди скаржаться на безпричинну втому, порушення режиму сну, підвищену дратівливість і загальну слабкість. Крім того, потужні сонячні викиди можуть провокувати раптове загострення хронічних захворювань, особливо з боку серцево-судинної, нервової та опорно-рухової систем.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами синоптиків, листопад в Україні почнеться з відносно м'якого тепла до +12 °C, однак ближче до середини місяця похолодання стане відчутнішим. Вже під кінець місяця денна температура коливатиметься в межах +2...+3 °C, а вночі повернуться перші відчутні заморозки до -2 °C.

Потужних затяжних магнітних бур в листопаді синоптики не прогнозують, утім на початку місяця можливі геомагнітні збурення через мінливу сонячну активність.

Тим часом біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордне для жовтня потепління. Там стовпчики термометрів сягнули +11,1 °С. Це перекрило попередній рекорд середини минулого століття (+7,9 °С у 1968 році), хоча абсолютний максимум для цього району Антарктиди досі утримує лютий 2022-го, коли повітря прогрілося до +12,7 °С.