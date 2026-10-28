Активность Солнца снизилась: прогноз магнитных бурь на 28 октября

Прохожие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение 28 октября космическая погода будет спокойной, ведь на Солнце фиксируются лишь незначительные вспышки классов В и С, которые не способны вызвать магнитные бури. Метеозависимые люди могут расслабиться как минимум до выходных, так как показатель геомагнитной активности будет держаться в пределах нормы до резкого скачка 31 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Megteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 28 октября

Специалисты прогнозируют, что в течение суток геомагнитное поле будет оставаться на спокойном, тихом уровне. За последние 24 часа на поверхности нашего неба зафиксированы лишь слабые явления.

Произошло десять вспышек класса В и четыре вспышки класса С. Эксперты отмечают, что такие выбросы энергии почти не ощущаются на Земле и проходят бесследно для планеты. В то же время пока сохраняется небольшая вероятность образования новых солнечных вспышек С-класса.

Прогноз магнитных бурь с 28 по 31 октября. Фото: Метеопост

По данным детального прогноза Кр-индекса, который отражает уровень возбуждения магнитного поля, в ближайшие дни ситуация останется стабильной.

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Сегодня, 28 октября, показатель будет колебаться от 0,7 до 1,7 балла. В четверг, 29 октября, индекс также не превысит отметку 1,7.

Пятница, 30 октября, ознаменуется незначительным ростом активности до 2,0–2,3 балла, что по-прежнему является абсолютно безопасным уровнем.

Однако уже ночью в субботу, 31 октября, в 02:00 Кр-индекс резко подскочит до 4,0, что приведет к легкому магнитному возмущению.

Как магнитная буря влияет на людей

Средние и сильные магнитные бури способны существенно ухудшать самочувствие метеозависимых людей. Наиболее распространенными симптомами во время пиковых геомагнитных колебаний являются резкие перепады артериального давления, нарушение сердечного ритма, головокружение и сильные мигрени.

Часто люди жалуются на беспричинную усталость, нарушение режима сна, повышенную раздражительность и общую слабость. Кроме того, мощные солнечные всплески могут провоцировать внезапное обострение хронических заболеваний, особенно со стороны сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, ноябрь в Украине начнётся с относительно мягкой погоды с температурой до +12 °C, однако ближе к середине месяца похолодание станет более ощутимым. Уже к концу месяца дневная температура будет колебаться в пределах +2...+3 °C, а ночью вернутся первые ощутимые заморозки до -2 °C.

Сильных затяжных магнитных бурь в ноябре синоптики не прогнозируют, однако в начале месяца возможны геомагнитные возмущения из-за переменчивой солнечной активности.

Между тем у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордное для октября потепление. Там столбики термометров достигли +11,1 °С. Это побило предыдущий рекорд середины прошлого века (+7,9 °С в 1968 году), хотя абсолютный максимум для этого района Антарктиды до сих пор удерживает февраль 2022 года, когда воздух прогрелся до +12,7 °С.