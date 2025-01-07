Землетрус у Тибеті — загинуло 95 осіб, 130 отримали поранення

Рятувальники на місці руйнувань. Фото: Сіньхуа

У Тибеті кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 95 осіб, поранень зазнали 130. Підземні поштовхи також відчувалися в сусідній столиці Непалу Катманду і в деяких частинах Індії.

Про це повідомляє Сіньхуа у вівторок, 7 січня.

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Землетрус у Тибеті

У вівторок вранці у південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався землетрус магнітудою 6,8 бала. Спершу повідомлялося про загибель 53 осіб, ще 62 людини були поранені. Державна телекомпанія CCTV повідомила, що понад 1000 будинків зазнали різного ступеня пошкоджень.

До району землетрусу було направлено робочу групу для допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха, зокрема, понад 1 500 місцевих співробітників пожежно-рятувальної служби.

У високогірному окрузі в Тибеті проживає близько 62 000 людей, і він розташований на китайській стороні гори Еверест. Незважаючи на те, що землетруси є звичайним явищем у цьому регіоні, землетрус, який стався у вівторок, став найпотужнішим, зареєстрованим у радіусі 200 кілометрів за останні пʼять років.

Район землетрусу у Тибеті. Фото: ВВС

Люди на місці зруйнованої будівлі. Фото: ВВС

Зруйнований будинок. Фото: ВВС

Раніше ми писали, що в окрузі Тінгрі, який розташований в регіоні Шигаце на південному заході Китаю, стався потужний землетрус, магнітуда якого сягала 6,8 бала.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у передгір'ї Гімалаїв, руйнування будинків сталися ще у Непалі, Бутані та Індії.