Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Землетрясение в Тибете — число погибших выросло до 95 человек arrow

Землетрясение в Тибете — число погибших выросло до 95 человек

7 января 2025 12:34
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Землетрясение в Тибете - погибло 95 человек, 130 получили ранения
Спасатели на месте разрушений. Фото: Синьхуа
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Тибете количество погибших в результате землетрясения возросло до 95 человек, ранения получили 130. Подземные толчки также ощущались в соседней столице Непала Катманду и в некоторых частях Индии.

Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 7 января.

Читайте также:

Землетрясение в Тибете

Утром во вторник в юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Сначала сообщалось о гибели 53 человек, еще 62 человека были ранены. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что более 1000 домов получили разной степени повреждения.

В район землетрясения была направлена рабочая группа для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, в частности, более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательной службы.

В высокогорном округе в Тибете проживает около 62 000 человек, и он расположен на китайской стороне горы Эверест. Несмотря на то, что землетрясения являются обычным явлением в этом регионе, землетрясение, которое произошло во вторник, стало самым мощным, зарегистрированным в радиусе 200 километров за последние пять лет.

землетрус
Район землетрясения в Тибете. Фото: ВВС
землетрясение в Тибете
Люди на месте разрушенного здания. Фото: ВВС
спасатели в Тибете
Разрушенный дом. Фото: ВВС

Ранее мы писали, что в округе Тингри, который находится в регионе Шигацэ на юго-западе Китая, произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигала 6,8 балла.

Напомним, вследствие землетрясения в предгорье Гималаев, разрушения домов произошли еще в Непале, Бутане и Индии.

стихийное бедствие Китай землетрясение Тибет Непал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:35 В США есть погибшие в результате мощной снежной бури

13:31 На каяке через границу — на Одесчине задержали экстремала

13:28 Будто не январь — какой будет погода во Львове завтра

13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

13:06 На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

13:04 Пилот F-16 первым в истории сбил шесть ракет за один вылет

13:03 В ПМР пугают аварией на ГЭС — есть ли угроза для Одесчины

13:35 В США есть погибшие в результате мощной снежной бури

13:31 На каяке через границу — на Одесчине задержали экстремала

13:28 Будто не январь — какой будет погода во Львове завтра

13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

13:06 На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

13:04 Пилот F-16 первым в истории сбил шесть ракет за один вылет

13:03 В ПМР пугают аварией на ГЭС — есть ли угроза для Одесчины

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья