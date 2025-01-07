Землетрясение в Тибете - погибло 95 человек, 130 получили ранения

Спасатели на месте разрушений. Фото: Синьхуа

В Тибете количество погибших в результате землетрясения возросло до 95 человек, ранения получили 130. Подземные толчки также ощущались в соседней столице Непала Катманду и в некоторых частях Индии.

Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 7 января.

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Землетрясение в Тибете

Утром во вторник в юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Сначала сообщалось о гибели 53 человек, еще 62 человека были ранены. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что более 1000 домов получили разной степени повреждения.

В район землетрясения была направлена рабочая группа для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, в частности, более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательной службы.

В высокогорном округе в Тибете проживает около 62 000 человек, и он расположен на китайской стороне горы Эверест. Несмотря на то, что землетрясения являются обычным явлением в этом регионе, землетрясение, которое произошло во вторник, стало самым мощным, зарегистрированным в радиусе 200 километров за последние пять лет.

Район землетрясения в Тибете. Фото: ВВС

Люди на месте разрушенного здания. Фото: ВВС

Разрушенный дом. Фото: ВВС

Ранее мы писали, что в округе Тингри, который находится в регионе Шигацэ на юго-западе Китая, произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигала 6,8 балла.

Напомним, вследствие землетрясения в предгорье Гималаев, разрушения домов произошли еще в Непале, Бутане и Индии.