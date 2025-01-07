У Тибеті стався землетрус магнітудою 6,8 бала

Наслідки землетрусу. Фото: Reuters

У вівторок, 7 січня, в окрузі Тінгрі, розташованому в регіоні Шигаце на південному заході Китаю, стався потужний землетрус магнітудою 6,8 бала. Станом на 15:00 підтверджено загибель щонайменше 95 осіб, ще 130 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Епіцентр землетрусу розташовувався за 80 км на північ від Евересту на глибині 10 км, за даними Китайського центру сейсмічних мереж.

Землетрус спричинив руйнування понад 1 000 будинків у районі Тінгрі, де проживає близько 6 900 осіб. У постраждалому регіоні Шигаце, де мешкає 800 000 людей, відчувалися сильні поштовхи. Також підземні поштовхи відчули мешканці Непалу, Бутану та Індії. У Катманду, столиці Непалу, люди в паніці вибігали з будинків, а одна людина отримала поранення, вистрибнувши з даху.

Розбір завалів. Фото: X

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до масштабних пошуково-рятувальних операцій і забезпечення допомоги постраждалим. У зону стихійного лиха відправлено понад 1 500 рятувальників і пожежників. Доставлено 22 000 одиниць гуманітарної допомоги, зокрема намети, ковдри та розкладні ліжка.

У Тибеті відчули афтершоки

Після головного поштовху зафіксовано десятки афтершоків магнітудою до 4,4 бала. Регіон Тибету, розташований у зоні стику Індійської та Євразійської тектонічних плит, часто зазнає землетрусів. Востаннє сильний землетрус магнітудою 6,9 бала стався у 2017 році в місті Майнлін, розташованому в нижній течії тибетської річки Ярлунг-Зангбо.

A 7.1 magnitude quake hit the Nepal-Tibet border, shaking China, India, Bhutan, and Bangladesh. In China, 32 lives lost, 38 injured. #Earthquake pic.twitter.com/fh6M6SijD2 — The Tatva (@thetatvaindia) January 7, 2025

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у передгір'ї Гімалаїв, руйнування будинків сталися ще у Непалі, Бутані та Індії.

Також на початку грудня в США сталося кілька потужних землетрусів.