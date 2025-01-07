В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла

Последствия землетрясения. Фото: Reuters

Вторник, 7 января, в округе Тингри, расположенном в регионе Шигацэ на юго-западе Китая, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. По состоянию на 15:00 подтверждена гибель по меньшей мере 95 человек, еще 130 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно о разрушительном землетрясении в Тибете

Ух ты! Вот'е еще один взгляд на теперь обновленный M7.1 #Землетрясение из Кхумджунга, #Непал Live Cam несколько мгновений назад. 🥴 #NepalEarthquake pic.twitter.com/qtVklIJa8e — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) 7 января 2025

Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к северу от Эвереста на глубине 10 км, по данным Китайского центра сейсмических сетей.

Землетрясение вызвало разрушения более 1 000 домов в районе Тингри, где проживает около 6 900 человек. В пострадавшем регионе Шигаце, где проживает 800 000 человек, ощущались сильные толчки. Также подземные толчки почувствовали жители Непала, Бутана и Индии. В Катманду, столице Непала, люди в панике выбегали из домов, а один человек получил ранения, выпрыгнув с крыши.

Разбор завалов. Фото: X

Президент Китая Си Цзиньпин призвал к масштабным поисково-спасательным операциям и обеспечению помощи пострадавшим. В зону стихийного бедствия отправлено более 1 500 спасателей и пожарных. Доставлено 22 000 единиц гуманитарной помощи, в том числе палатки, одеяла и раскладные кровати.

В Тибете ощутили афтершоки

После главного толчка зафиксированы десятки афтершоков магнитудой до 4,4 балла. Регион Тибета, расположенный в зоне стыка Индийской и Евразийской тектонических плит, часто испытывает землетрясения. Последний раз сильное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в 2017 году в городе Майнлин, расположенном в нижнем течении тибетской реки Ярлунг-Зангбо.

На границе Непала и Тибета произошло землетрясение магнитудой 7,1, потрясшее Китай, Индию, Бутан и Бангладеш. В Китае погибли 32 человека, 38 ранены. #Затрясение pic.twitter.com/fh6M6SijD2 — Татва (@thetatvaindia) 7 января 2025

Напомним, вследствие землетрясения в предгорье Гималаев, разрушения домов произошли еще в Непале, Бутане и Индии.

Также в начале декабря в США произошло несколько мощных землетрясений.