Землетрус в Тибеті забрав життя 53 людей, є поранені

Наслідки землетрусу. Фото: Xinhua

У Тибеті поблизу Непалу стався потужний землетрус магнітудою 6,8 балів. Внаслідок нього загинули щонайменше 53 людини.

Про це пише Reuters.

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A 7.1 magnitude earthquake causes widespread destruction in Tibet. #TibetEarthquakepic.twitter.com/oVx9WwtgW8 — Adnan Faheem, GPHR, SPHRi, SHRM-SCP (@AF2311) January 7, 2025

Землетрус в Тибеті

Як повідомляє китайська влада, сьогодні вранці у північному передгір'ї Гімалаїв у Тибеті стався землетрус магнітудою 6,8 бала.

В результаті нього загинуло щонайменше 53 людини та 62 поранені. Також зруйновані будівлі в сусідніх країнах — Непалі, Бутані та Індії.

A significant earthquake struck the Tibet Autonomous Region in western China today. pic.twitter.com/GNpdcHImRS — fargo (@fargoMedia) January 7, 2025

Відомо, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів у сільському окрузі Тінгрі, який називають північними воротами до регіону Евересту.

Карта землетрусу. Фото: AFP

Водночас за даними геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 7,1 бала.

Нагадаємо, у грудні у США в Північній Каліфорнії сталось кілька землетрусів, один з них сягав магнітуди 7,0.

А у листопаді сейсмологи зафіксували два землетруси у Румунії.