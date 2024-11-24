У Румунії за день зафіксували два землетруси

Землетрус пошкодив дорогу. Ілюстративне фото: twitter.com/FlorentMejean

Сейсмологи зафіксували два землетруси у Румунії. Вони сталися вранці 24 листопада.

Про це повідомили на сайті Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Читайте також:

У Румунії зафіксували два землетруси за день

Перший землетрус магнітудою 4,1 мл стався о 07:16 за місцевим часом Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, на глибині 128,1 кілометра.

Землетрус відчувався в регіонах за 53 км на південь від Бузау, за 59 км на південь від Брашова, за 61 км від Плоєсті та Сфанту-Георге, 72 км від Фокшан і 89 км від Тарговісте.

Другий землетрус із магнітудою 3,5 мл зафіксували о 08:43 — підземний поштовх стався на глибині 64,5 кілометра.

Землетрус стався поблизу таких міст — 31 км на захід від Фокшані, 71 км на північ від Бузеу, 79 км на схід від Сфанту-Георге, 83 км на південний захід від Барлада, 86 км на південь від Бакеу, 94 км на схід від Брашова.

Сайт INCDFP. Фото: скриншот

Зауважимо, що зона Вранча — це сейсмоактивний регіон, що розташований на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.

Жодних повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

Ми писали про те, що вранці 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус.

Нагадаємо, у Полтавській області сейсмологи зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались 9 листопада.