В Румынии за день зафиксировали два землетрясения

Землетрясение повредило дорогу. Иллюстративное фото: twitter.com/FlorentMejean

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Румынии. Они произошли утром 24 ноября.

Об этом сообщили на сайте Национального института изучения физики Земли (INCDFP) Румынии.

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Первое землетрясение магнитудой 4,1 мл произошло в 07:16 по местному времени в Румынии, в сейсмической зоне Вранча, на глубине 128,1 километра.

Землетрясение ощущалось в регионах в 53 км к югу от Бузау, в 59 км к югу от Брашова, в 61 км от Плоести и Сфанту-Георге, 72 км от Фокшан и 89 км от Тарговисте.

Второе землетрясение с магнитудой 3,5 мл зафиксировали в 08:43 — подземный толчок произошел на глубине 64,5 километра.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов — 31 км к западу от Фокшани, 71 км к северу от Бузеу, 79 км к востоку от Сфанту-Георге, 83 км к юго-западу от Барлада, 86 км к югу от Бакэу, 94 км к востоку от Брашова.

Сайт INCDFP. Фото: скриншот

Заметим, что зона Вранча — это сейсмоактивный регион, находящийся на стыке Южных, румынских и Восточных украинских Карпат, в уезде Вранча в Румынии.

Никаких сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Мы писали о том, что утром 24 ноября в сейсмической зоне Вранча вблизи Одесской области зафиксировали землетрясение.

Напомним, в Полтавской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли 9 ноября.