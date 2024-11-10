Землетрус в Україні — на Полтавщині зафіксували підземні поштовхи

На Полтавщині стався землетрус — якою була сила поштовхів
У Полтавській області сейсмологи зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались напередодні, 9 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.
Землетрус на Полтавщині
Спеціалісти зазначають, що землетрус було зафіксовано в районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Глибина підземних поштовхів становила 8 км.
"За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — йдеться у повідомленні.
А 23 жовтня українські сейсмологи зафіксували землетрус в Чернівецькій області. Магнітуда становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.
У Чорному морі в жовтні також зареєстрували землетрус магнітудою 5,2. За класифікацією він належить до сильно помірних.
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