Землетрясение в Украине — в Полтавской области зафиксировали подземные толчки

Землетрясение. Фото: Freepik

В Полтавской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли накануне, 9 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

Читайте также:

Землетрясение на Полтавщине

Специалисты отмечают, что землетрясение было зафиксировано в районе села Васьки Полтавского района магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Глубина подземных толчков составила 8 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Красным обозначено место землетрясения. Фото: скриншот

А 23 октября украинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.

В Черном море в октябре также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. По классификации он относится к очень умеренным.