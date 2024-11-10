Землетрясение в Украине — в Полтавской области зафиксировали подземные толчки

В Полтавской области произошло землетрясение — какой силы
В Полтавской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли накануне, 9 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.
Землетрясение на Полтавщине
Специалисты отмечают, что землетрясение было зафиксировано в районе села Васьки Полтавского района магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Глубина подземных толчков составила 8 км.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.
А 23 октября украинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.
В Черном море в октябре также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. По классификации он относится к очень умеренным.
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