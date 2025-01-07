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В Тибете произошло мощное землетрясение — более 50 погибших

7 января 2025 08:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек, есть раненые
Последствия землетрясения. Фото: Синьхуа
Евгения Брюховецкая - редактор

В Тибете вблизи Непала произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. В результате него погибли по меньшей мере 53 человека.

Об этом пишет Reuters.

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Землетрясение в Тибете

Как сообщают китайские власти, сегодня утром в северном предгорье Гималаев в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов.

В результате него погибли по меньшей мере 53 человека и 62 ранены. Также разрушены здания в соседних странах — Непале, Бутане и Индии.

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в сельском округе Тингри, который называют северными воротами в регион Эвереста.

Землетрясение в Тибете 6,8 баллов
Карта землетрясения. Фото: AFP

В то же время по данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла.

Напомним, в декабре в США в Северной Калифорнии произошло несколько землетрясений, одно из них достигало магнитуды 7,0.

А в ноябре сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Румынии. 

Китай землетрясение Тибет Непал катаклизм

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