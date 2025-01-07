Землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек, есть раненые

Последствия землетрясения. Фото: Синьхуа

В Тибете вблизи Непала произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. В результате него погибли по меньшей мере 53 человека.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Затрясение магнитудой 7,1 вызывает масштабные разрушения в Тибете. #TibetEarthquakepic.twitter.com/oVx9WwtgW8 — Adnan Faheem, GPHR, SPHRi, SHRM-SCP (@AF2311) 7 января 2025

Землетрясение в Тибете

Как сообщают китайские власти, сегодня утром в северном предгорье Гималаев в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов.

В результате него погибли по меньшей мере 53 человека и 62 ранены. Также разрушены здания в соседних странах — Непале, Бутане и Индии.

Существенное землетрясение произошло сегодня в Тибетском автономном районе на западе Китая. pic.twitter.com/GNpdcHImRS — fargo (@fargoMedia) 7 января 2025

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в сельском округе Тингри, который называют северными воротами в регион Эвереста.

Карта землетрясения. Фото: AFP

В то же время по данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла.

Напомним, в декабре в США в Северной Калифорнии произошло несколько землетрясений, одно из них достигало магнитуды 7,0.

А в ноябре сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Румынии.