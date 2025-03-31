Землетрус у М'янмі — кількість загиблих перевищила дві тисячі

Знищена землетрусом будівля у М'янмі. Фото: Reuters

На попередньому тижні у М’янмі стався масштабний землетрус. Кількість загиблих внаслідок природного лиха критично збільшилась.

Про це повідомляє видання Xinhua у понеділок, 31 березня.

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Внаслідок землетрусу у М'янмі загинули тисячі людей

Через землетрус, що стався 28 березня в М’янмі, загинули до 2 056 людей, а ще тисячі — дістали поранення.

Наслідки землетрусу у М'янмі. Фото: UNICEF

Близько 3 900 людей зазнали поранень, а приблизно 270 вважаються зниклими безвісти.

Крім того, влада М’янми оголосила національну жалобу з 31 березня по 6 квітня через наслідки землетрусу.

Наслідки землетрусу у М’янмі. Фото: REUTERS/Stringer

Також ми писали, що потужний землетрус був у Новій Зеландії та його наслідки.

А у Новій Зеландії також зафіксували землетрус магнітудою 6,7.