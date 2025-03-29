Землетрус у М'янмі — загинуло до 684 осіб, 1670 дістали поранення

Руйнування в М'янмі. Фото: REUTERS/Stringer

У п'ятницю, 28 березня, одну з найбідніших країн світу М'янму потряс потужний землетрус. Серед загиблих вже сотні, а постраждали понад тисяча осіб.

Про це вранці 29 березня пише Le Monde.

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Як пише ЗМІ, землетрус магнітудою 7,7 стався опівдні. Епіцентр був недалеко від Мандалая, другого за величиною міста М'янми. Після були афтершоки (повторні підземні поштовхи), один з яких мав магнітуду 6,4.

Вранці в суботу влада країни заявила, що кількість загиблих зросла. За останніми даними, загинуло до 684 осіб, ще 1670 дістали поранення. Зі свого боку геологічна служба США підрахувала, що кількість загиблих може перевищити 1000 осіб.

Відомо, що в Мандалаї землетрус зруйнував кілька будівель, включно з одним із найбільших монастирів міста.

Le Monde зазначило, що М'янма перебуває в активному сейсмічному поясі, хоча зазвичай багато землетрусів відбуваються в малонаселених районах, а не в містах, які постраждали в п'ятницю.

Також видання додало, що в Таїланді влада Бангкока заявила, що загинули 6 осіб, 22 дістали поранення і ще 101 людина зникла безвісти на трьох будівельних майданчиках, включно з висоткою. Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт сказав, що попередньо під уламками залишилося ще більше людей. Вранці пошукові роботи тривали.

Детальніше про те, що відбувалося в Бангкоку, читайте і дивіться в матеріалі Новини.LIVE.

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