Землетрясение в Мьянме — погибли до 684 человек, 1670 получили ранения

Разрушения в Мьянме. Фото: REUTERS/Stringer

В пятницу, 28 марта, одну из беднейших стран мира Мьянму потрясло мощное землетрясение. Среди погибших уже сотни, а пострадали более тысячи человек.

Об этом утром, 29 марта, пишет Le Monde.

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Как пишет СМИ, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в полдень. Эпицентр находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. После были афтершоки (повторные подземные толчки), один из которых имел магнитуду 6,4.

Утром в субботу власти страны заявили, что количество погибших возросло. По последним данным, погибли до 684 человека, еще 1670 получили ранения. В свою очередь геологическая служба США подсчитала, что число погибших может превысить 1000 человек.

Известно, что в Мандалае землетрясение разрушило несколько зданий, включая один из крупнейших монастырей города.

Le Monde отметило, что Мьянма находится в активном сейсмическом поясе, хотя, как правило, многие землетрясения происходят в малонаселенных районах, а не в городах, пострадавших в пятницу.

Также издание добавило, что в Таиланде власти Бангкока заявили, что у них погибли 6 человек, 22 получили ранения и еще 101 пропал без вести на трех строительных площадках, включая высотку. Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сказал, что предварительно под обломками осталось еще больше людей. Утром поисковые работы продолжались.

Подробнее о том, что происходило в Бангкоке, читайте и смотрите в материале Новини.LIVE.

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