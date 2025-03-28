В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7 — подземные толчки ощутили в Таиланде

Момент обрушения небоскреба в Бангкоке. Фото: скриншот

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7, подземные толчки ощутили в ряде стран. В столице Таиланда Бангкоке обвалился недостроенный небоскреб.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Толчки землетрясения почувствовали в Бангладеш, Индии, Китае, Лаосе и во многих частях Таиланда, в частности в столице страны — Бангкоке.

Сильное землетрясение обрушилось на Мьянму, вызвав эвакуацию вплоть до Бангкока



В столице Таиланда сотни людей высыпали из зданий после толчков, многие здания эвакуированы pic.twitter.com/aiodQr6ZvO - Sky News (@SkyNews) 28 марта 2025 г.

Многие предприятия объявили о временном прекращении работы. Работники офисов и туристы покидали здания и находились на улице в ожидании завершения толчков.

Сильное землетрясение сотрясает Мьянму и Бангкок, Таиланд



Мощное землетрясение магнитудой от 6,9 до 7,7 баллов произошло в центральной Мьянме в районе Монива.



Подземные толчки сотрясли здания в Бангкоке, что привело к эвакуации людей. Землетрясение редкое для региона, что вызывает опасения в густонаселенном... pic.twitter.com/kpO328dplR - Clash Report (@clashreport) 28 марта 2025 г.

Из-за землетрясения обвалился небоскреб, который строился в районе Чатучак, в самом центре Бангкока.

BREAKING: Видео крупным планом показывает момент обрушения небоскреба в Бангкоке, Таиланд от мощного землетрясения.pic.twitter.com/IKhRrecvQc - AZ Intel (@AZ_Intel_) 28 марта 2025 г.

А накануне возле Южного острова Новой Зеландии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла.

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