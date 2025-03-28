В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7 — подземные толчки ощутили в Таиланде

В Бангкоке во время землетрясения обвалился небоскреб — видео
В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7, подземные толчки ощутили в ряде стран. В столице Таиланда Бангкоке обвалился недостроенный небоскреб.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Последствия землетрясения
Толчки землетрясения почувствовали в Бангладеш, Индии, Китае, Лаосе и во многих частях Таиланда, в частности в столице страны — Бангкоке.
Сильное землетрясение обрушилось на Мьянму, вызвав эвакуацию вплоть до Бангкока- Sky News (@SkyNews) 28 марта 2025 г.
В столице Таиланда сотни людей высыпали из зданий после толчков, многие здания эвакуированы pic.twitter.com/aiodQr6ZvO
Многие предприятия объявили о временном прекращении работы. Работники офисов и туристы покидали здания и находились на улице в ожидании завершения толчков.
Сильное землетрясение сотрясает Мьянму и Бангкок, Таиланд- Clash Report (@clashreport) 28 марта 2025 г.
Мощное землетрясение магнитудой от 6,9 до 7,7 баллов произошло в центральной Мьянме в районе Монива.
Подземные толчки сотрясли здания в Бангкоке, что привело к эвакуации людей. Землетрясение редкое для региона, что вызывает опасения в густонаселенном... pic.twitter.com/kpO328dplR
Из-за землетрясения обвалился небоскреб, который строился в районе Чатучак, в самом центре Бангкока.
BREAKING: Видео крупным планом показывает момент обрушения небоскреба в Бангкоке, Таиланд от мощного землетрясения.pic.twitter.com/IKhRrecvQc- AZ Intel (@AZ_Intel_) 28 марта 2025 г.
А накануне возле Южного острова Новой Зеландии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла.
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