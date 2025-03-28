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В Бангкоке во время землетрясения обвалился небоскреб — видео

28 марта 2025 09:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7 — подземные толчки ощутили в Таиланде
Момент обрушения небоскреба в Бангкоке. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7.7, подземные толчки ощутили в ряде стран. В столице Таиланда Бангкоке обвалился недостроенный небоскреб.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Толчки землетрясения почувствовали в Бангладеш, Индии, Китае, Лаосе и во многих частях Таиланда, в частности в столице страны — Бангкоке.

Многие предприятия объявили о временном прекращении работы. Работники офисов и туристы покидали здания и находились на улице в ожидании завершения толчков.

Из-за землетрясения обвалился небоскреб, который строился в районе Чатучак, в самом центре Бангкока.

А накануне возле Южного острова Новой Зеландии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла.

Также мы писали о землетрясении в Румынии, которое почувствовали жители Одесской области.

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