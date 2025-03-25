Землетрус у Новій Зеландії — що відомо про наслідки

Пошкоджена через землетрус дорога. Фото: Riara

Біля Південного острова Нової Зеландії стався сильний землетрус магнітудою 6,7 бала. Загрози цунамі для материка, островів або територій наразі не фіксують.

Про це пише Reuters у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Наслідки землетрусу у Новій Зеландії

Як зазначає видання, понад 4700 людей відчули землетрус, який стався у Новій Зеландії. Очевидці повідомляли, що через поштовхи падали предмети та хитались будівлі.

"У нас речі падали з полиць. Дерев'яний стіл на відкритому повітрі танцював", — написав один з користувачів Facebook.

Жителів регіонів Саутленд і Фіордленд просять триматися якомога далі від пляжів та морських районів. Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями наголошує, що сильні течії можуть становити небезпеку.

Відомо, що землетрус стався на глибині 33 км на північний захід від островів Снерес, найпівнічнішого з субантарктичних островів Нової Зеландії. Національне бюро погоди Австралії заявило, що загрози цунамі для материка, островів або територій немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у сейсмічній зоні Вранча в Румунії, що поблизу Одеської області, стався землетрус. Він був середньої сили з магнітудою 4 бали.

Також ми повідомляли про те, що землетрус було зафіксовано у Тернопільській області. Магнітуда коливань була слабкою, тож суттєвих наслідків він не мав.