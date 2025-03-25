Землетрясение в Новой Зеландии — что известно о последствиях

Поврежденная из-за землетрясения дорога. Фото: Riara

Возле Южного острова Новой Зеландии произошло сильное землетрясение с магнитудой 6,7 балла. Угрозы цунами для материка, островов или территорий пока не фиксируют.

Об этом пишет Reuters во вторник, 25 марта.

Читайте также:

Последствия землетрясения в Новой Зеландии

Как отмечает издание, более 4700 человек почувствовали землетрясение, которое произошло в Новой Зеландии. Очевидцы сообщали, что из-за толчков падали предметы и качались здания.

"У нас вещи падали с полок. Деревянный стол на открытом воздухе танцевал", — написал один из пользователей Facebook.

Жителей регионов Саутленд и Фьордленд просят держаться подальше от пляжей и морских районов. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями отмечает, что это может сильные течения могут представлять опасность.

Известно, что землетрясение произошло на глубине 33 км к северо-западу от островов Снерес, самого северного из субантарктических островов Новой Зеландии. Национальное бюро погоды Австралии заявило, что угрозы цунами для материка, островов или территорий нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сейсмической зоне Вранча в Румынии, вблизи Одесской области, произошло землетрясение. Оно было средней силы, с магнитудой 4 балла.

Также мы сообщали о том, что землетрясение было зафиксировано в Тернопольской области. Магнитуда колебаний была слабой, поэтому существенных последствий оно не имело.