Землетрус у Тернопільській області — зафіксовано поштовхи

На Тернопільщині зафіксовано землетрус
Увечері в четвер, 6 березня, в Тернопільській області було зафіксовано землетрус. Магнітуда коливань була слабкою, тож суттєвого впливу на населення землетрус не спричинив.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус у Тернопільській області
Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, підземні поштовхи сталися о 18:27, їхня магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера, а розрахункова інтенсивність у джерелі — 2 бали. Координати епіцентру: 49,56° пн.ш., 25,92° сх.д.
Чи відчули землетрус мешканці області?
За інформацією фахівців, землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Проте, за певних умов, слабкі поштовхи можуть відчувати поодинокі люди, які перебувають у стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхових будівель.
Подібні слабкі землетруси періодично фіксуються в різних регіонах України, зокрема на заході країни. Вони не несуть загрози для населення та інфраструктури, проте є частиною природної сейсмічної активності регіону.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області зафіксували землетрус.
Також підземні поштовхи у лютому відчули в Одеській області.
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