Землетрус у Тернопільській області — зафіксовано поштовхи

Сейсмограф. Фото: Sputnik

Увечері в четвер, 6 березня, в Тернопільській області було зафіксовано землетрус. Магнітуда коливань була слабкою, тож суттєвого впливу на населення землетрус не спричинив.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Карта епіцентру поштовхів. Фото: скриншот

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, підземні поштовхи сталися о 18:27, їхня магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера, а розрахункова інтенсивність у джерелі — 2 бали. Координати епіцентру: 49,56° пн.ш., 25,92° сх.д.

Чи відчули землетрус мешканці області?

За інформацією фахівців, землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Проте, за певних умов, слабкі поштовхи можуть відчувати поодинокі люди, які перебувають у стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхових будівель.

Подібні слабкі землетруси періодично фіксуються в різних регіонах України, зокрема на заході країни. Вони не несуть загрози для населення та інфраструктури, проте є частиною природної сейсмічної активності регіону.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області зафіксували землетрус.

Також підземні поштовхи у лютому відчули в Одеській області.