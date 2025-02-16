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На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус

16 лютого 2025 10:05
Ольга Антоновська - редактор
Землетрус на Полтавщині стався 16 лютого — вдруге за місяць
Тріщина в асфальті від землетрусу. Фото: Varta
Ольга Антоновська - редактор

На Полтавщині вже вдруге за місяць стався землетрус. Епіцентр припав на село Браїлки Полтавського району.

Про це повідомляє Центр спеціального контролю в неділю, 16 лютого.

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Як зазначають у повідомленні, 16 лютого о 00:48 в районі села Браїлки стався землетрус. Його магнітуда була 3,1 бала. Джерело підземних поштовхів виявили на глибині двох кілометрів. 

У Полтаві вдруге за місяць стався землетрус
Повідомлення про землетрус у Полтавській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогоднішній землетрус став другим у Полтавській області за останній місяць. Попередній стався між Полтавою та Решетилівкою 1 лютого.

Також раніше стався потужний землетрус магнітудою 6,8 бала у Тибеті. Багато людей загинули та постраждали через природне явище.

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