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У ДСНС підтвердили землетрус на Полтавщині

1 лютого 2025 19:54
Євгенія Брюховецька - редактор
На Полтавщині 1 лютого стався землетрус — деталі
Тріщини на асфальті. Ілюстративне фото: Gazeta.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Полтавській області у суботу, 1 лютого, стався землетрус. Мешканці міста відчули поштовхи 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Так, землетрус 3,67 відбувся о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою. За даними Головного центру спеціального контролю, поштовхи зафіксували на глибині три кілометри.

У ДСНС зазначили, що попередньо негативних наслідків немає, звернень до рятувальників не було. Громадян закликали бути уважними та зберігати спокій.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше ми писали, що підземні поштовхи відчули мешканці деяких районів Полтави.

Крім того, сьогодні місто здригнулося від ракетної атаки по багатоквартирному будинку. Наразі відомо про вісім загиблих та 13 постраждалих.

ДСНС землетрус Полтавська область природне явище надзвичайна ситуація
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