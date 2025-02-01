На Полтавщині 1 лютого стався землетрус — деталі

Тріщини на асфальті. Ілюстративне фото: Gazeta.ua

У Полтавській області у суботу, 1 лютого, стався землетрус. Мешканці міста відчули поштовхи 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Землетрус на Полтавщині 1 лютого

Так, землетрус 3,67 відбувся о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою. За даними Головного центру спеціального контролю, поштовхи зафіксували на глибині три кілометри.

У ДСНС зазначили, що попередньо негативних наслідків немає, звернень до рятувальників не було. Громадян закликали бути уважними та зберігати спокій.

Скриншот допису ДСНС

Раніше ми писали, що підземні поштовхи відчули мешканці деяких районів Полтави.

Крім того, сьогодні місто здригнулося від ракетної атаки по багатоквартирному будинку. Наразі відомо про вісім загиблих та 13 постраждалих.