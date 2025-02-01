На Полтавщине 1 февраля произошло землетрясение - детали

Трещины на асфальте. Иллюстративное фото: Gazeta.ua

В Полтавской области в субботу, 1 февраля, произошло землетрясение. Жители города почувствовали толчки 3,67 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Землетрясение на Полтавщине 1 февраля

Так, землетрясение 3,67 произошло в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой. По данным Главного центра специального контроля, толчки зафиксировали на глубине три километра.

В ГСЧС отметили, что предварительно негативных последствий нет, обращений к спасателям не было. Граждан призвали быть внимательными и сохранять спокойствие.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее мы писали, что подземные толчки почувствовали жители некоторых районов Полтавы.

Кроме того, сегодня город содрогнулся от ракетной атаки по многоквартирному дому. Известно о восьми погибших и 13 пострадавших.