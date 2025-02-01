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У Полтаві стався землетрус

1 лютого 2025 18:41
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Полтаві 1 лютого стався землетрус
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Слово і ДІло
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Полтаві відчули землетрус. Що стало причиною підземних поштовхів та їхні наслідки наразі з'ясовується.

Про це повідомляє Суспільне у суботу, 1 лютого.

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Повідомлення про землетрус. Фото: скриншот

Землетрус у Полтаві

У Полтаві було чутно землутрус. Підземні поштовхи відчули мешканці деяких раойнів міста.

Наразі причини землетрусу не відомі. Його наслідки також з'совуються. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Раніше ми писали, що у Тибеті тривають рятувальні операції після потужного землетрусу магнітудою 6,8. Рятувальники виявили тіла 126 загиблих осіб. Проте, кількість жертв ще не остаточна.

Також на початку грудня в США стався сильний землетрус, який призвів до цунамі. 

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