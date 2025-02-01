В Полтаве 1 февраля произошло землетрясение

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: Слово и Дело

В Полтаве почувствовали землетрясение. Что стало причиной подземных толчков и их последствия сейчас выясняется.

Об этом сообщает Суспільне в субботу, 1 февраля.

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Землетрясение в Полтаве

В Полтаве было слышно землутрус. Подземные толчки почувствовали жители некоторых районов города.

Сейчас причины землетрясения не известны. Его последствия также выясняются. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Ранее мы писали, что в Тибете продолжаются спасательные операции после мощного землетрясения магнитудой 6,8. Спасатели обнаружили тела 126 погибших лиц. Однако, количество жертв еще не окончательное.

Также в начале декабря в США произошло сильное землетрясение, которое привело к цунами.