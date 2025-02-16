Землетрясение на Полтавщине произошло 16 февраля — второй раз за месяц

На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение
На Полтавщине уже второй раз за месяц произошло землетрясение. Эпицентр пришелся на село Браилки Полтавского района.
Об этом сообщает Центр специального контроля в воскресенье, 16 февраля.
Землетрясение в Полтавской области
Как отмечается в сообщении, 16 февраля в 00:48 в районе села Браилки произошло землетрясение. Его магнитуда была 3,1 балла. Источник подземных толчков обнаружили на глубине двух километров.
Напомним, сегодняшнее землетрясение стало вторым в Полтавской области за последний месяц. Предыдущее произошло между Полтавой и Решетиловкой 1 февраля.
Также ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла в Тибете. Многие люди погибли и пострадали из-за природного явления.
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