Землетрясение на Полтавщине произошло 16 февраля — второй раз за месяц

Трещина в асфальте от землетрясения. Фото: Varta

На Полтавщине уже второй раз за месяц произошло землетрясение. Эпицентр пришелся на село Браилки Полтавского района.

Об этом сообщает Центр специального контроля в воскресенье, 16 февраля.

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Землетрясение в Полтавской области

Как отмечается в сообщении, 16 февраля в 00:48 в районе села Браилки произошло землетрясение. Его магнитуда была 3,1 балла. Источник подземных толчков обнаружили на глубине двух километров.

Сообщение о землетрясении в Полтавской области. Фото: скриншот

Напомним, сегодняшнее землетрясение стало вторым в Полтавской области за последний месяц. Предыдущее произошло между Полтавой и Решетиловкой 1 февраля.

Также ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла в Тибете. Многие люди погибли и пострадали из-за природного явления.