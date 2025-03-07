Землетрясение в Тернопольской области — зафиксированы толчки

Сейсмограф. Фото: Sputnik

Вечером в четверг, 6 марта, в Тернопольской области было зафиксировано землетрясение. Магнитуда колебаний была слабой, поэтому существенного влияния на население землетрясение не вызвало.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Читайте также:

Что известно о землетрясении в Тернопольской области

Карта эпицентра толчков. Фото: скриншот

Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки произошли в 18:27, их магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера, а расчетная интенсивность в источнике — 2 балла. Координаты эпицентра: 49,56° с.ш., 25,92° в.д.

Почувствовали ли землетрясение жители области?

По информации специалистов, землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Однако, при определенных условиях, слабые толчки могут чувствовать отдельные люди, которые находятся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажных зданий.

Подобные слабые землетрясения периодически фиксируются в разных регионах Украины, в частности на западе страны. Они не несут угрозы для населения и инфраструктуры, однако являются частью естественной сейсмической активности региона.

Напомним, недавно в Полтавской области зафиксировали землетрясение.

Также подземные толчки в феврале почувствовали в Одесской области.