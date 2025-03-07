Землетрясение в Тернопольской области — зафиксированы толчки

На Тернопольщине зафиксировано землетрясение
Вечером в четверг, 6 марта, в Тернопольской области было зафиксировано землетрясение. Магнитуда колебаний была слабой, поэтому существенного влияния на население землетрясение не вызвало.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении в Тернопольской области
Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки произошли в 18:27, их магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера, а расчетная интенсивность в источнике — 2 балла. Координаты эпицентра: 49,56° с.ш., 25,92° в.д.
Почувствовали ли землетрясение жители области?
По информации специалистов, землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Однако, при определенных условиях, слабые толчки могут чувствовать отдельные люди, которые находятся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажных зданий.
Подобные слабые землетрясения периодически фиксируются в разных регионах Украины, в частности на западе страны. Они не несут угрозы для населения и инфраструктуры, однако являются частью естественной сейсмической активности региона.
Напомним, недавно в Полтавской области зафиксировали землетрясение.
Также подземные толчки в феврале почувствовали в Одесской области.
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